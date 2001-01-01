  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бушина Наталья Геннадьевна
Бушина Наталья Геннадьевна
6.0
0

Бушина Наталья Геннадьевна

Зубной врач
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВБМК 2001 год, зубной врач
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Аванстом
ул. Адмирала Горшкова, 40
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи