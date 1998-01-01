Бушева Ольга Анатольевна
Стаж 33 года
Направление работы:
диагностика и лечение воспалительных заболеваний женской половой сферы;
диагностика и лечение доброкачественных заболеваний матки и придатков;
диагностика и лечение климактерических расстройств;
диагностика и лечение менструального цикла, его коррекция;
колькоскопия.
диагностика и лечение воспалительных заболеваний женской половой сферы;
диагностика и лечение доброкачественных заболеваний матки и придатков;
диагностика и лечение климактерических расстройств;
диагностика и лечение менструального цикла, его коррекция;
колькоскопия.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Абрекская, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Загрузка комментариев...