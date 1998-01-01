  1. Главная
Бушева Ольга Анатольевна
Бушева Ольга Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
  • 1984 г – Владивостокский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».
Курсы повышения квалификации
  • 1989 г - повышение квалификации по акушерству и гинекологии;
  • 1990 г - повышение квалификации по оперативной гинекологии;
  • 1992 г – «психотерапия и мед. Психология»;
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
ул. Абрекская, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
