Бусаров Сергей Викторович
6.6
2
Бусаров Сергей Викторович
Травматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
2007 г. - ВГМУ, специализация: "Врач", квалификация: "Педиатрия"
2019 г. - Сертификат ТГМУ, специализация: "Травматология и ортопедия"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
