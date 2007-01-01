  1. Главная
Бусаров Сергей Викторович
6.6
2

Бусаров Сергей Викторович

Травматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • 2007 г. - ВГМУ, специализация: "Врач", квалификация: "Педиатрия"
  • 2019 г. - Сертификат ТГМУ, специализация: "Травматология и ортопедия"
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва

