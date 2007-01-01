Врачи
Бусаров Сергей Леонидович
6.0
0
Бусаров Сергей Леонидович
Ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, "Педиатрия", 2007 г.
Клиническая ординатура по специальности "Травматология и ортопедия", г. Владивосток, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", г. Владивосток, 2014 г.
Повышение квалификации по артроскопии, г. Хабаровск, 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Ортопед
По запросу
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём детей
Ортопед
По запросу
