Буряк Вячеслав Андреевич
9.0
10

Буряк Вячеслав Андреевич

Массажист
Стаж 6 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Диплом "Лечебное дело", квалификация "Фельдшер"
  • Диплом и сертификат государственного образца по квалификации "Медицинский массаж"
  • Сертификат "Современные эффективные техники антицеллюлитного массажа"
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
