Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Буряк Вячеслав Андреевич
9.0
10
Буряк Вячеслав Андреевич
Массажист
Стаж 6 лет
Принимает детей
Прием взрослых и детей с 3-х лет.
Читать полностью
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Диплом "Лечебное дело", квалификация "Фельдшер"
Диплом и сертификат государственного образца по квалификации "Медицинский массаж"
Сертификат "Современные эффективные техники антицеллюлитного массажа"
Сертификат "Сколиоз. Рефлекторно-функциональный подход в коррекции и физической реабилитации"
Сертификат "Глубокотканный массаж"
Сертификат "Мануально-мышечное тестирование"
Сертификат "Мануальная терапия для массажистов"
Сертификат "Основы Кинезиотейпирования"
Сертификат "О прохождении базовых лекций в Школе Массажистов Епифанова А.В"
Сертификат "О прохождении семинара по Нейродинамике"
Еще 7
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Биомеханика
Доступна онлайн запись
пр-т Народный, 11Б
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
10 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Чемизова
Карина Сергеевна
Массажист
6.6
2
Записаться
Аншаков
Максим Александрович
Массажист
6.0
0
Записаться
Ревякина
Ольга Александровна
Массажист
,
Клинический психолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...