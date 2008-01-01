  1. Главная
Буртылева Светлана Валентиновна
Буртылева Светлана Валентиновна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ДЦКББ, 1991-1996 гг.
  • Первичная переподготовка по специальности "Клиническая иммунология и аллергология", ВГМУ, 2008-2009 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ "Методы диагностики и терапии аллергических заболеваний и актуальные вопросы клинической иммунологии", ВГМУ, 2012 г.
  • ОУ по специальности "Аллергология-иммунология", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
  • Регулярно принимает участие в региональных конференция проводимых ТГМУ
  • Участие в краевом научно практическом семинаре "День аллерголога-иммунолога"
  • Участие в работе Приморского отделения Российского Научного Общества Иммунологов
Опыт работы
  • Врач аллерголог-иммунолог и врач дневного стационара, КГБУЗ "ВКДЦ", Городской аллерго-респираторный центр, с 2008 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Спортивная, 10
