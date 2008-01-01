Буртылева Светлана Валентиновна

Динамическое наблюдение и медицинская реабилитация больных с аллергическими заболеваниями и болезнями, ассоциированными с иммунодефицитами; физикальное исследование при аллерго-иммунопатологии; постановка аллергологических тестов с пищевыми, бытовыми, эпидермальными, пыльцевыми, грибковыми, бактериальными, лекарственными аллергенами; интерпретация иммунологических тестов с оценкой качественных и количественных параметров с характеристикой звеньев: клеточного, гуморального, ЦИК, системы комплемента, завершенности фагоцитоза, показателей НСТ-теста, ППН с грибковыми и бактериальными аллергенами; нагрузочного теста Уанье с лекарственными препаратами; проведение АСИТ классическим и ускоренным методом. Прием детей с 3-х лет.

