Бурмистрова Виолетта Александровна
6.3
1

Аллерголог, Иммунолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Аллергология и иммунология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-аллерголог-иммунолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Аллерголог
По запросу
Иммунолог
По запросу
1 отзыв

