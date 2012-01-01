Врачи

Бурмистрова Виолетта Александровна
Бурмистрова Виолетта Александровна
Аллерголог

Иммунолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1971 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Аллергология и иммунология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-аллерголог-иммунолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
ул. Алеутская, 57 кор. 3
Первичный приём взрослых
Аллерголог
По запросу
Иммунолог
По запросу
Запись по телефону
