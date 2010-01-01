  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бурлова Татьяна Кузьминична
Бурлова Татьяна Кузьминична
6.9
3

Бурлова Татьяна Кузьминична

Стоматолог-хирург
Стаж 45 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология хирургическая", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи