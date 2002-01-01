  1. Главная
Бурлак Елена Юрьевна
6.0
0

Бурлак Елена Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мой доктор
ул. Печорская, 8
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

