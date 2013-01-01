Врачи
Буркутов Евгений Васильевич
6.3
1
Буркутов Евгений Васильевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование: Анестезиология и реаниматология, ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
1 отзыв
