Буркова Татьяна Васильевна

Иссечение, удаление накожных и подкожных образований. Удаление ногтей, удаление новообразований (в том числе липом, атером), вскрытие и дренирование гнойно-воспалительных образований и процессов, внутрисуставные инъекции. Блокады для купирования болевого синдрома в области суставов и спины, лечение пяточной шпоры, проведение ПХО ран и ожогов, перевязки в послеоперационном периоде. Оказание экстренной помощи при травмах. Пункции и дренирование под контролем УЗИ для диагностики и лечения заболеваний щитовидной, молочных желёз, лимфоузлов различной локализации, паренхиматозных органов, образований мягких тканей (гематом), пункции кист и т.д. Удаление образований кожи и подкожной клетчатки на аппарате Сургитрон. Онкологический скрининг, профилактический онкологический осмотр. Консультация и ведение больных для определения тактики лечения онкологических заболеваний на различных этапах диагностики и лечения. Диагностика и лечение заболеваний молочных желез