Буркова Татьяна Васильевна
6.0
0

Буркова Татьяна Васильевна

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный ,1978 г. окончания
  • Интернатура "Хирургия", ВГМИ, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВПО ВГМУ, ПК «Актуальные вопросы хирургии», 2014 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Профпатология у рабочих предприятий основных отраслей промышленности», 2017 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Актуальные вопросы онкологии», 2018 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Гор.больница №1, 1976 - 1980 гг.
  • Уролог, Поликлиника №6, 1980 - 1982 гг.
  • Хирург, онколог, 1982 г . по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Онколог-маммолог
По запросу
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
