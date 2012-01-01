  1. Главная
Буркова Наталья Вячеславовна
6.0
0

Буркова Наталья Вячеславовна

Фтизиатр
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
По запросу
0 отзывов

