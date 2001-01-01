  1. Главная
Бурдуковская Наталья Викторовна
Бурдуковская Наталья Викторовна

Терапевт, Врач функциональной диагностики, Заместитель главного врача
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
  • Читинская государственная медицинская академия, Лечебное дело, 2001 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", Читинская государственная медицинская академия, 2006 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Терапия", ВГМУ, 2012 г.
  • Сертификат "Функциональная диагностика", Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Хабаровск, 2016 г.
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
