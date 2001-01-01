Врачи
Бурдуковская Наталья Викторовна
6.0
0
Бурдуковская Наталья Викторовна
Терапевт
,
Врач функциональной диагностики
,
Заместитель главного врача
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
Читинская государственная медицинская академия, Лечебное дело, 2001 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", Читинская государственная медицинская академия, 2006 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ВГМУ, 2012 г.
Сертификат "Функциональная диагностика", Дальневосточный государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Хабаровск, 2016 г.
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье", ТГМУ, 2016 г.
Усовершенствование "Современные вопросы терапии", ВГМУ, 2016 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов
