Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Бурая Ольга Николаевна
6.4
1
Бурая Ольга Николаевна
Нефролог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Лечит детей с заболеваниями мочевыделительной системы (пиелонефрит, гломерулонефрит, дисметаболическая нефропатия и др.)
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрия
Клиническая ординатура при Ленинградском государственном Ордене Ленина Институте усовершенствования врачей имени С.М. Кирова, 1981-1983 гг.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Актуальные вопросы нефрологии", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач нефролог, ООО "Эдис", с 1985 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Нефролог
По запросу
Эдис
ул. Семеновская, 3А
Первичный приём детей
Нефролог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шалаева
Анна Константиновна
Нефролог
,
Уролог-андролог
6.3
3
Записаться
Вострикова
Мария Сергеевна
Нефролог
6.0
0
Записаться
Манкевич
Татьяна Петровна
Нефролог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...