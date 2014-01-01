  1. Главная
Бурая Ольга Николаевна
6.4
1

Бурая Ольга Николаевна

Нефролог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
  ВГМИ, Педиатрия
  Клиническая ординатура при Ленинградском государственном Ордене Ленина Институте усовершенствования врачей имени С.М. Кирова, 1981-1983 гг.
  Повышение квалификации "Актуальные вопросы нефрологии", ТГМУ, 2014 г.
  Врач нефролог, ООО "Эдис", с 1985 г. по настоящее время
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Нефролог
По запросу
Эдис
ул. Семеновская, 3А
Первичный приём детей
Нефролог
По запросу
