Бунькова Марина Владимировна

С 1982 работала в медицинском учреждении ДВО Академии наук, с 1989 года специализировалась на восстановительном лечении. Прошла обучение в Учебно-консультативном центре официального представительства лаборатории HOLY LAND COSMETICS в России и получила Свидетельство, дающее право использовать препараты Лаборатории. Также прошла повышение квалификации в Консультационно-методическом центре при Корпорации эстетической медицины «Оптимед» (г.Хабаровск) по атравматичным чисткам кожи любого типа, решениям проблем гиперпигментации и купероза. Международный сертификат COLLIN Paris дает право использовать данную профессиональную линию по уходу в процедурах эстетического центра.



Уходовые процедуры, разнообразные виды чистки лица, использование аппаратных методов в косметологии (радиолифтинг, фототерапия, ролико-вакуумный массаж). Массажи, маски, анти-эйдж терапия.