Булгакова Евгения Викторовна
6.0
0

Булгакова Евгения Викторовна

Фтизиатр
Стаж 25 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-фтизиатр участковый, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Спиридонова, 15
Первичный приём детей
Фтизиатр
По запросу
0 отзывов

