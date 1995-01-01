  1. Главная
Булавко Наталья Дмитриевна
6.3
1

Булавко Наталья Дмитриевна

Педиатр
Стаж 42 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • в 1979 г. окончила педиатрический факультет ВГМИ;
  • 1980-1981 гг. – прошла курс одногодичной интернатуры на базе ДГКБ №1 по циклу «Педиатрия»;
Курсы повышения квалификации
  • 1989 г. СЦ «Общее усовершенствование по педиатрии»;
  • 1995 г. ТУ «Неотложная помощь»;
  • 1998 г. СЦ «Актуальные вопросы педиатрии и клинической фармакологии»;
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1981 - 2016 гг. – Детская поликлиника № 8, участковый врач педиатр;
  • 2016 г. по н.в. - детская клиника "Детка Групп", врач педиатр.
Адреса и стоимость приёма
Детка Групп
пер. Камский, 5
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
