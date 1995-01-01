Врачи
Булавко Наталья Дмитриевна
6.3
1
Булавко Наталья Дмитриевна
Педиатр
Стаж 42 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
в 1979 г. окончила педиатрический факультет ВГМИ;
1980-1981 гг. – прошла курс одногодичной интернатуры на базе ДГКБ №1 по циклу «Педиатрия»;
Курсы повышения квалификации
1989 г. СЦ «Общее усовершенствование по педиатрии»;
1995 г. ТУ «Неотложная помощь»;
1998 г. СЦ «Актуальные вопросы педиатрии и клинической фармакологии»;
2000 г. ТУ «Избранные вопросы детской хирургии и неотложной помощи»;
2001 г. ТУ «Подростковая медицина»;
2003 г. ТУ «Избранные вопросы педиатрии»;
2006 г. ТУ «Избранные вопросы инфекционных болезней у детей»;
2008 г. СЦ «Педиатрия»;
2013 г. Общее усовершенствование ОУ «Педиатрия»;
2015 г. ТУ «Актуальные вопросы инфекционной патологии детского и подросткового возраста»;
2018 г. СЦ «Педиатрия»
2023 г. СЦ «Педиатрия»
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
1981 - 2016 гг. – Детская поликлиника № 8, участковый врач педиатр;
2016 г. по н.в. - детская клиника "Детка Групп", врач педиатр.
Адреса и стоимость приёма
Детка Групп
пер. Камский, 5
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
1 отзыв
