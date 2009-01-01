  1. Главная
Булашова Анна Викторовна
6.0
0

Пульмонолог
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Пульмонология", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-пульмонолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
