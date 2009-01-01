Врачи
Булашова Анна Викторовна
Булашова Анна Викторовна
Пульмонолог
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Пульмонология", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-пульмонолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
