Букина Елена Павловна
Букина Елена Павловна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, "Лечебное дело", 1988 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Акушер-гинеколог", ВГМИ, 1989 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", ВГМУ, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
  • Сертификат по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2008 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
