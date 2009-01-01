  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Букарев Александр Владимирович
Букарев Александр Владимирович
9.2
12

Букарев Александр Владимирович

Хирург
Стаж 14 лет
Доступен вызов на дом
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2003 – 2009 гг.
  • Клиническая интернатура, Хирургия, ВГМУ, 2009 – 2010 гг.
  • Клиническая ординатура по эндоскопии, ВГМУ, 2010 – 2012 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-хирург, Хирургическое отделение экстренной и неотложной помощи КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница №2", 2011-2013 гг.
  • Врач-хирург, Хирургическое отделение экстренной и неотложной помощи КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница №1", с ноября 2011 г. по настоящее время
  • Врач-хирург, эндоскопист, Медицинский центр "Парацельс", с 2013 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
Доступен вызов на дом
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Хирург
1200 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1000 р
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
12 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи