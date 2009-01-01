Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Букарев Александр Владимирович
9.2
12
Букарев Александр Владимирович
Хирург
Стаж 14 лет
Доступен вызов на дом
Амбулаторная и экстренная хирургия, эндоскопические операции.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2003 – 2009 гг.
Клиническая интернатура, Хирургия, ВГМУ, 2009 – 2010 гг.
Клиническая ординатура по эндоскопии, ВГМУ, 2010 – 2012 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-хирург, Хирургическое отделение экстренной и неотложной помощи КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница №2", 2011-2013 гг.
Врач-хирург, Хирургическое отделение экстренной и неотложной помощи КГБУЗ "Владивостокская клиническая больница №1", с ноября 2011 г. по настоящее время
Врач-хирург, эндоскопист, Медицинский центр "Парацельс", с 2013 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
Доступен вызов на дом
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Хирург
1200 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
1000 р
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
12 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Краснобаев
Андрей Евгеньевич
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
10
17
Записаться
Сарычев
Владимир Александрович
Онколог
,
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
7.5
5
Записаться
Григоренко
Андрей Геннадьевич
Флеболог
,
Хирург
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
10
27
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...