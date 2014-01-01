Врачи
Владивостока
Буженик Галина Александровна
5.7
1
Лор (оториноларинголог)
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Оториноларингология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
1 отзыв
