Будько Юлия Сергеевна
Будько Юлия Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский университет, педиатрический факультет, 2011 г. окончания
  • Интернатура по педиатрии на базе центра «Охраны материнства и детства», кафедра педиатрии с курсом иммунологии и аллергологии ФПК и ППС, г. Владивосток, 2011 - 2012 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Участник цикловых лекций «Пути профилактики бактериальных инфекций респираторного тракта у детей»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач педиатр, Уссурийский филиал детской многопрофильной поликлиники, с 2012 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Профессионал
ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

