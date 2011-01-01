Врачи
Владивостока
Будько Юлия Сергеевна
6.0
0
Будько Юлия Сергеевна
Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Соавтор 1 печатной работы «Особенности клинического течения муковисцидоза в зависимости от мутаций в гене трансмембранного регулятора проводимости (МВТР)»
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский университет, педиатрический факультет, 2011 г. окончания
Интернатура по педиатрии на базе центра «Охраны материнства и детства», кафедра педиатрии с курсом иммунологии и аллергологии ФПК и ППС, г. Владивосток, 2011 - 2012 гг.
Курсы повышения квалификации
Участник цикловых лекций «Пути профилактики бактериальных инфекций респираторного тракта у детей»
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач педиатр, Уссурийский филиал детской многопрофильной поликлиники, с 2012 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Профессионал
ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Педиатр
0 отзывов
