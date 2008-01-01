Будённый Константин Сергеевич
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Оказывает консультативную помощь по ряду гинекологических заболеваний, в том числе с уклоном на онкогинекологические заболевания, такие как: опухоли шейки матки, эндометрия, яичников, вульвы. В центре ДВФУ проводит оперативное лечение данных патологий с применением лапароскопии, с рекомендациями по дальнейшему специальному лечению и наблюдением пациентов. Также проводит в амбулаторных условиях - диагностическую гистероскопию, лазерное лечение шейки матки, радиоволновое лечение шейки матки, кольпоскопию
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-онколог
По запросу
