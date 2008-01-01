  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Будённый Константин Сергеевич
Будённый Константин Сергеевич
10
19

Будённый Константин Сергеевич

Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург, Гинеколог-онколог
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, Лечебное дело, 2008 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", Амурская государственная медицинская академия, 2008 - 2010 гг.
  • Интернатура по специальности "Онкология", ДВГМУ, г. Хабаровск, 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лапароскопия в гинекологии", ГОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет, г.Хабаровск, 2011 г.
  • Сертификат "Гистероскопия", ГОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет, г.Хабаровск, 2011 г.
  • "Онкология", ГОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет, г.Хабаровск, 2013 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник российских мероприятий с международным участием по акушерству и гинекологии, онкологии
Опыт работы
  • Гинеколог-онколог, гинеколог-хирург, Центр женского здоровья и Консультативная поликлиника Медицинского центра ДВФУ
  • Врач-акушер-гинеколог, Онкологический диспансер, г. Благовещенск, 2008 - 2016 гг.
  • Врач-гинеколог-онколог, врач-гинеколог-эндокринолог, ООО "ФМВ", 2017 - 2018 гг.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-онколог
По запросу
19 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи