Бударина Наталья Юрьевна
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Ультразвуковые диагностические исследования органов брюшной полости, почек, надпочечников, мочевого пузыря, забрюшинного пространства, малого таза, молочных желез, щитовидной железы, мошонки и предстательной железы (ТРУЗИ), лимфатических узлов, мягких тканей, беременности на малых сроках
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Загрузка комментариев...