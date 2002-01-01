  1. Главная
Бударина Наталья Юрьевна
6.6
2

Бударина Наталья Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Смоленский Государственный Медицинский Институт, «Лечебное дело», 1984 г. окончания
  • Интернатура «Акушерство и гинекология» в Горянской областной больнице №1, 1986
  • ПП ГБОУ ВПО «Владивостокский государственный медицинский университет» Минздрава России, «Ультразвуковая диагностика», 2012 г
Курсы повышения квалификации
  • ТУ «УЗД в гематологии и онкологии», факультет послевузовского и дополнительного образования Военно-медицинской академии г. С-Петербурга, 2002 г
  • ТУ «Комплексное ультразвуковое исследование сосудистой системы», РМАПО г. Москва, 2005 г
  • ТУ «Допплерография сосудов», ГБОУ ВПО ВГМИ, 2011 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач ультразвуковой диагностики, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ
  • Врач ультразвуковой диагностики, МЦ "Диамед"
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Клиника доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
