  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бубнова Елена Викторовна
Бубнова Елена Викторовна
6.0
0

Бубнова Елена Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи