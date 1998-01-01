Бубнов Олег Юрьевич

ГКБ СМП (ГКБ № 2) г. Владивосток, должность: врач ортопед-травматолог, с 1985 по 1998 гг.

Служба в УВД, госпиталь управления внутренних дел Приморского края, врач ортопед-травматолог, с 1998 по 2000 гг.

Служба в УВД, госпиталь управления внутренних дел Приморского края, заместитель начальника госпиталя, с 2000 по 2001 гг.