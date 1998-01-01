  1. Главная
Бубнов Олег Юрьевич
6.9
1

Бубнов Олег Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Ряд циклов повышения квалификации и сертификации по ортопедии-травматологии, 1985–2004 гг.
  • Повышение квалификации, ряд обучений по остеопорозу, участие в конгрессах, школах, 2006-2013 гг.
  • Первичная подготовка и сертификационные циклы по организации здравоохранения (Владивостокский государственный медицинский университет), 2001 и 2007 гг.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ГКБ СМП (ГКБ № 2) г. Владивосток, должность: врач ортопед-травматолог, с 1985 по 1998 гг.
  • Служба в УВД, госпиталь управления внутренних дел Приморского края, врач ортопед-травматолог, с 1998 по 2000 гг.
  • Служба в УВД, госпиталь управления внутренних дел Приморского края, заместитель начальника госпиталя, с 2000 по 2001 гг.
Еще 6
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Университетская клиника
ул. Русская, 59Е
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
Первичный приём детей
Травматолог-ортопед
По запросу
