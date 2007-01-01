  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бубенко Юрий Константинович
Бубенко Юрий Константинович
7.8
7

Бубенко Юрий Константинович

Психиатр-нарколог, Главный врач
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Образование высшее ВГМУ 2007г., врач по специальности "педиатрия"
  • 2008 -2009гг. Клиническая интернатура ВГМУ по специальности "психиатрия"
  • 2016г. ТГМУ переподготовка по специальности "общественное здоровье и здравоохранение"
Еще 2
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • член ассоциации Российского Общества Психиатров
Опыт работы
  • с 2009 г. врач психиатр КГБУЗ ССМП г. Владивосток , с 2020 г. врач психиатр ГБУЗ ККПБ г. Владивосток.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
7 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи