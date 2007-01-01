Врачи
Бубенко Юрий Константинович
7.8
7
Бубенко Юрий Константинович
Психиатр-нарколог
,
Главный врач
Стаж 22 года
Информация о враче
Образование
Образование высшее ВГМУ 2007г., врач по специальности "педиатрия"
2008 -2009гг. Клиническая интернатура ВГМУ по специальности "психиатрия"
2016г. ТГМУ переподготовка по специальности "общественное здоровье и здравоохранение"
2018г. ТГМЦ переподготовка по специальности "скорая и неотложная медицинская помощь"
2019г. многопрофильная академия развития и технологий переподготовка по специальности "психиатрия - наркология"
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
член ассоциации Российского Общества Психиатров
Опыт работы
с 2009 г. врач психиатр КГБУЗ ССМП г. Владивосток , с 2020 г. врач психиатр ГБУЗ ККПБ г. Владивосток.
Адреса и стоимость приёма
7 отзывов
