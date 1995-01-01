Бубенец Екатерина Леонидовна

Направления работы:



• Диагностика и лечение пациентов с различными терапевтическими патологиями, в том числе с заболеваниями верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата и др.

• Раннее выявление острых и предупреждение хронических соматических заболеваний

• Расшифровка электрокардиограмм

• Диагностика, лечение и профилактика заболеваний соединительных тканей и суставов

• Лечение всех заболеваний соединительной ткани, болезней суставов (которые связаны с заболеваниями соединительной ткани); ревматических пороков сердца, ревматоидного артрита, болезни Бехтерева, острой ревматической лихорадки, подагрического артрита, ревматизма, системной склеродермии, феномена Рейно (поражение мелких артерий пальцев), остеопороза, системной красной волчанки, бурсита (заболевание околосуставных мягких тканей), системных васкулитов