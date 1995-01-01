  1. Главная
Бубенец Екатерина Леонидовна
Бубенец Екатерина Леонидовна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, «Лечебное дело», 1995 г. окончания
  • Ординатура ВГМУ, 1995- 1997 гг, «Терапия»
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, «Терапия», 2014 г
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, «Ревматология», 2017 г
Опыт работы
  • Врач ревматолог, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ
  • Врач ревматолог, врач терапевт, МЦ «ДиаМед»
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
Терапевт
По запросу
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Ревматолог
По запросу
