Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Брюханова Виктория Алексеевна
9.8
13
Брюханова Виктория Алексеевна
Гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Ленинского района
ул. Светланская, 105
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
13 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сотниченко
Анна Александровна
Гинеколог
6.3
3
Записаться
Сергеева
Латавра Иосифовна
Гинеколог
7.5
5
Записаться
Динисюк
Елена Анатольевна
Гинеколог
,
Акушер-гинеколог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...