Брянский Дмитрий Александрович
10
21

Брянский Дмитрий Александрович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
  • 2018г. Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет. Специалитет по программе "Стоматология общей практики"
  • 2020г. Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет. Ординатура по программе "Стоматология Ортопедическая"
Курсы повышения квалификации
  • 2017г. Интенсив по микроскопии Leica Roadshow. Виталий Руденко
  • 2019г. 16th ESCD Annual Meeting. Санкт-Петербург
  • 2019г. Когда и как поступать: варианты восстановления зубов для разных протоколов адгезивной фиксации. Ajay Juneja
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Сентябрь 2018- 2023г. "Клиника Современной Стоматологии" Владивосток, Врач-стоматолог , врач-стоматолог ортопед
  • 2023г. - по настоящее время Стоматология «Дубровский» Владивосток, Врач-стоматолог , врач-стоматолог ортопед
Адреса и стоимость приёма
A-dent
ул. Амурская, 57
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
