Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Брянский Дмитрий Александрович
10
21
Брянский Дмитрий Александрович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
2018г. Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет. Специалитет по программе "Стоматология общей практики"
2020г. Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет. Ординатура по программе "Стоматология Ортопедическая"
Курсы повышения квалификации
2017г. Интенсив по микроскопии Leica Roadshow. Виталий Руденко
2019г. 16th ESCD Annual Meeting. Санкт-Петербург
2019г. Когда и как поступать: варианты восстановления зубов для разных протоколов адгезивной фиксации. Ajay Juneja
2019г. Реставрация зубов с использованием композитных материалов от «А» до «Я». Кондратьева Валентина
2019г. Протокол гнатологической окклюзионной реабилитации с помощью материала SonicFill: формирование несъёмного сплинта шаг за шагом. Станислав Блум
2019г. Актуальные вопросы применения 3D-технологий в современной стоматологической практике. Владивосток
2020г. Direct Restoration Congress. OHI-S, Москва
2020г. Семинар и мастер-класс «Прямая реставрация передних зубов. Перезагрузка» . Денис Крутиков
2021г. Школа функциональной окклюзии. Всё о ВНЧС (диагностика + лечение внутрисуставных нарушений). Модуль 1. Станислав Блум
2021г. Разоблачение полного съёмного протезирования. Григорьев Артур
2021г. Интенсивный практический курс «Минимально-инвазивное препарирование зубов под полную коронку». Виталий Иващенко, Москва
2021г. Семинар «Трансформация клинического приёма с учётом концепции FDO (М. Кувата)» Ислам Шиков
2021г. Практический курс «Школа моделирования» Виктор Щербаков, Москва
2022г. Лекционно-практический курс «Full mounth rehabilitation with implant-supported prosthesis using surgical template». Владивосток
2022г. Семинар «Лайфхаки и оптимизация протоколов в ортопедической стоматологии». Александр Бисеров
Еще 12
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Сентябрь 2018- 2023г. "Клиника Современной Стоматологии" Владивосток, Врач-стоматолог , врач-стоматолог ортопед
2023г. - по настоящее время Стоматология «Дубровский» Владивосток, Врач-стоматолог , врач-стоматолог ортопед
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
A-dent
ул. Амурская, 57
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
21 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Петрук
Иван Викторович
Пластический хирург
,
Стоматолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Челюстно-лицевой хирург
8.4
9
Записаться
Луговой
Вячеслав Викторович
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
7.4
5
Записаться
Артемова
Светлана Анатольевна
Стоматолог-ортопед
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...