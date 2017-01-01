  1. Главная
Бронникова Екатерина Анатольевна
Массажист
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
  • 2017г. - ВБМК, сестринское дело
  • 2017г. - ВБМК, ОПК по специальности "Медицинский массаж"
  • 2018г. - ВБМК, ОПК по специальности "Лечебная физкультура"
Опыт работы
  • С 2013 по 2017 гг "Клиника диабета и эндокринных заболеваний" должность старший администратор, мл. медицинская сестра
  • С 2017 года по наст. время "Клиника диабета и эндокринных заболеваний", старшая медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, зам гл врача по ОМР
