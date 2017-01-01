Врачи
Бронникова Екатерина Анатольевна
Бронникова Екатерина Анатольевна
Массажист
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
2017г. - ВБМК, сестринское дело
2017г. - ВБМК, ОПК по специальности "Медицинский массаж"
2018г. - ВБМК, ОПК по специальности "Лечебная физкультура"
2019г. - ЧОУ ДПО Дальневостосная академия массажа", курс "Постизометрическая релаксация", "Современные техники антицеллюлитного массажа", "Новый лимфодренажный массаж"
2019г. - ДВФУ, магистерская программа "Организация здравоохранения"
2021г. - авторский курс Е. Сокальской "Духовная психология", дополнительно, обучение "Техники двух точек" по Р. Бартлетту (квантовое смещение)
2022 г. - Международная академия фейспластики и остеопатии г. Москва, ПП "Специалист по массажу лица" : классический, скульптурный, буккальный, миофасциальный, фейспластический
Еще 4
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С 2013 по 2017 гг "Клиника диабета и эндокринных заболеваний" должность старший администратор, мл. медицинская сестра
С 2017 года по наст. время "Клиника диабета и эндокринных заболеваний", старшая медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, зам гл врача по ОМР
Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Державина, 16
Первичный приём взрослых
Массажист
1 отзыв
