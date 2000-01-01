  1. Главная
Брицин Виктор Дмитриевич
6.6
2

Брицин Виктор Дмитриевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Хирургия" , 2000 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-хирург, Заведующий отделением, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
