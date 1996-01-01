  1. Главная
Бредихина Галина Семеновна
6.0
0

Бредихина Галина Семеновна

Профпатолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1996 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 1997 г.
  • Профессиональная переподготовка "Профпатология", ВГМУ, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Профпатология", ТГМУ, 2014 г.
  • Общее усовершенствование "Профессиональная патология", ТГМУ, 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
