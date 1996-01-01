Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Бредихина Галина Семеновна
6.0
0
Бредихина Галина Семеновна
Профпатолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1996 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМУ, 1997 г.
Профессиональная переподготовка "Профпатология", ВГМУ, 2009 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Профпатология", ТГМУ, 2014 г.
Общее усовершенствование "Профессиональная патология", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Профпатолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Романов
Андрей Иванович
Мануальный терапевт
,
Хирург
,
Профпатолог
,
Травматолог
,
Спортивный врач
9.0
11
Записаться
Блохина
Наталья Васильевна
Профпатолог
6.0
0
Записаться
Сафронова
Татьяна Геннадьевна
Профпатолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...