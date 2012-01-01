Врачи
Братко Виктория Владимировна
6.0
0
Братко Виктория Владимировна
Педиатр
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
ул. Приморская, 6
0 отзывов
