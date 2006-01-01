  1. Главная
Брандт Виктория Леонидовна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Образование
  • ВГМУ, Стоматология, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", до 2017 г.
Опыт работы
  • Врач-стоматолог терапевт, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
