Брандт Виктория Леонидовна
6.3
1
Брандт Виктория Леонидовна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматология, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", до 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-стоматолог терапевт, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. 50 лет ВЛКСМ, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
