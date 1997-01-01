Браилова Татьяна Владимировна
Стаж 39 лет
Осуществляет терапевтический прием. Проводит реставрационные работы композитными материалами, эндодонтическое лечение, комплексную гигиену полости рта с полирующим глубоким фторированием зубов. Осуществляет профилактику кариеса методом запечатывания фиссур.
