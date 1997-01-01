  1. Главная
Браилова Татьяна Владимировна
Браилова Татьяна Владимировна

Стоматолог
Стаж 39 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, Зубной врач, 1983 - 1986 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Терапевтическая стоматология и сертификация", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Зубной врач, Детская городская стоматологическая поликлиника, 1986 - 1997 гг.
  • Зубной врач, стоматологическая клиника "Маячок", 1997 - 2005 г.
  • Зубной , стоматологическая клиника "Самсон", 2005 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Самсон
ул. Давыдова, 3
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Консультация взрослых
Стоматолог
170 р
1 отзыв

