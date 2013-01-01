  1. Главная
Брагинец Ольга Анатольевна
6.0
0

Брагинец Ольга Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский колледж, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
  • ОУ "Сестринское дело в хирургии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
