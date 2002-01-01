  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бойко Наталья Евгеньевна
Бойко Наталья Евгеньевна
5.9
3

Бойко Наталья Евгеньевна

Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
  • Интернатура, Спасская гор. больница №1, 1983 - 1984 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Педиатрия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, Спасская гор. больница №1, 1984 - 2002 гг.
  • Врач-педиатр, МУЗ Детское медобъединение №1 (переименовано в Детская поликлиника №15), 2002 - 2017 гг.
  • Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2017 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи