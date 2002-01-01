Врачи
Бойко Наталья Евгеньевна
5.9
3
Бойко Наталья Евгеньевна
Педиатр
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
Интернатура, Спасская гор. больница №1, 1983 - 1984 гг.
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Педиатрия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр, Спасская гор. больница №1, 1984 - 2002 гг.
Врач-педиатр, МУЗ Детское медобъединение №1 (переименовано в Детская поликлиника №15), 2002 - 2017 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, с 2017 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
