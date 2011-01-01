  1. Главная
Бойко Елена Анатольевна
6.3
1

Бойко Елена Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ГОУВПО «Владивостокский государственный медицинский университет», лечебный факультет, 2011 г.
  • Интернатура по офтальмологии в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» г. Хабаровск на базе ФГУ Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургии глаза» им. С.Н.Фёдорова, 2011-2012 гг.
Курсы повышения квалификации
  • «Избранные вопросы офтальмологии» ЧУДПО «Центр дополнительного медицинского образования» г. Екатеринбург, 2017 г.
  • ПК «Патология сетчатки — основные заболевания, возрастная макулярная дегенерация изменения при общей патологии» — ФГБО УВО «Тихоокеанский медицинский университет», 2017 г.
  • «Факоимульсификация катаракты» ФГУ МНТК «Микрохирургии глаза» им. С.Н.Фёдорова, г. Санкт-Петербург, 2018 г.
Опыт работы
  • 2011-2012 гг. врач (интерн) по офтальмологии ФГУ Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургии глаза» им. С.Н.Фёдорова
  • 2012-2015 гг. врач офтальмолог поликлиники КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ»
  • 2015 г. врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения в ООО «Приморский центр микрохирургии глаза» г. Владивосток
Адреса и стоимость приёма
