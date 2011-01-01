Бойко Елена Анатольевна

ГОУВПО «Владивостокский государственный медицинский университет», лечебный факультет, 2011 г.
Интернатура по офтальмологии в КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» г. Хабаровск на базе ФГУ Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургии глаза» им. С.Н.Фёдорова, 2011-2012 гг.
Курсы повышения квалификации
«Избранные вопросы офтальмологии» ЧУДПО «Центр дополнительного медицинского образования» г. Екатеринбург, 2017 г.
ПК «Патология сетчатки — основные заболевания, возрастная макулярная дегенерация изменения при общей патологии» — ФГБО УВО «Тихоокеанский медицинский университет», 2017 г.
«Факоимульсификация катаракты» ФГУ МНТК «Микрохирургии глаза» им. С.Н.Фёдорова, г. Санкт-Петербург, 2018 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2011-2012 гг. врач (интерн) по офтальмологии ФГУ Хабаровского филиала МНТК «Микрохирургии глаза» им. С.Н.Фёдорова
2012-2015 гг. врач офтальмолог поликлиники КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ»
2015 г. врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения в ООО «Приморский центр микрохирургии глаза» г. Владивосток
