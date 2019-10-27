  1. Главная
Бойченко Юлия Владиславовна
Бойченко Юлия Владиславовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 3 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России г. Владивосток
Курсы повышения квалификации
  • 27.10.19 Лучевая диагностика состояния ВНЧС для практикующего стоматолога. Лектор: Курасов Д.Н.
  • 21.02.20 Пародонтология: современный подход. Лектор: Вишнякова М.А.
  • 26.12.21 Шинирование зубов при заболеваниях пародонта. Мифы и реальности. Лектор: Чепуркова О.А.
Участие в ассоциациях
  • Участник VII Межрегиональной Конференции Пикассо по рентгендиагностике ЧЛО: «Актуальные вопросы применения 3D-технологий в современной стоматологической практике.», г. Владивосток, 2019 г.
  • Победитель института стоматологии XXII Тихоокеанской научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной, профилактической и клинической медицины», г. Владивосток, 2021 г.
Опыт работы
  • Стоматолог-пародонтолог, оральный патолог, стоматологическая клиника А-СТОМ, с 2022 г. - по настоящее время
  • Стоматолог-пародонтолог, оральный патолог, стоматологическая клиника Эндемика, с 2022 г. - 2024 г.
Адреса и стоимость приёма
А-Стом
ул. Авроровская, 24
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
Первичный приём детей
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
Стоматолог-гигиенист
По запросу
