Бояркина Евгения Ивановна
6.0
0
Бояркина Евгения Ивановна
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Курс повышении квалификации по теме «Ультразвуковая диагностика в педиатрии»
Курс повышении квалификации по теме «Избранные вопросы детской урологии и андрологии»
Курс повышении квалификации по теме «Комплексное ультразвуковое исследование сосудистой системы»
Курс повышении квалификации по теме «Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии»
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
