  3. Бояркина Евгения Ивановна
Бояркина Евгения Ивановна
6.0
0

Бояркина Евгения Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышении квалификации по теме «Ультразвуковая диагностика в педиатрии»
  • Курс повышении квалификации по теме «Избранные вопросы детской урологии и андрологии»
  • Курс повышении квалификации по теме «Комплексное ультразвуковое исследование сосудистой системы»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
