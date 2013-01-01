Врачи
Боровская Елена Александровна
6.0
1
Боровская Елена Александровна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет
Информация о враче
Образование
Первый Московский медицинский институт имени И.М.Сеченова по специализации «Лечебное дело», 1987 г.
Первый Московский медицинский институт имени И.М.Сеченова. Интернатура, «Офтальмология», врач-офтальмолог, 1988 г.
Курсы повышения квалификации
Онкология. Цикл переподготовки. NAZARBAYEV UNIVERSITY, ННЦОТ, г.Астана, 2013 г.
УЗИ-диагностика общих заболеваний и глаз. Цикл переподготовки. ННЦОТ г.Астана, 2015 г.
"Инновационные технологии в офтальмологии" НАО МУА г.Астана, 2016 г.
"Актуальные вопросы офтальмологии", РФ , ТГМУ , г. Владивосток, 2017 г.
ПК. Новосибирский государственный медицинский университет "Актуальные вопросы офтальмологии", 2018 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Пасифик Интернешенл Хоспитал
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1 отзыв
