Боровкова Елена Рафаиловна
6.0
0
Боровкова Елена Рафаиловна
Врач ЛФК
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
По запросу
