Боролис Ирина Николаевна
Стаж не указан
Принимает детей
Со студенческих лет самостоятельно выполняет хирургические операции, регулярно принимает участие в работе научно-практических конференций.
Ею проведен ряд научных работ, в частности, посвященных заболеваниям печени, острым заболеваниям мошонки, желудочно-кишечным кровотечениям, злокачественным новообразованиям, хирургической инфекции, результаты которых отражены в научных статьях в различных медицинских изданиях.
Ирина Николаевна выполняет операции и манипуляции различной степени сложности.
Ею проведен ряд научных работ, в частности, посвященных заболеваниям печени, острым заболеваниям мошонки, желудочно-кишечным кровотечениям, злокачественным новообразованиям, хирургической инфекции, результаты которых отражены в научных статьях в различных медицинских изданиях.
Ирина Николаевна выполняет операции и манипуляции различной степени сложности.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
Загрузка комментариев...