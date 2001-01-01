Боролис Ирина Николаевна

Со студенческих лет самостоятельно выполняет хирургические операции, регулярно принимает участие в работе научно-практических конференций.

Ею проведен ряд научных работ, в частности, посвященных заболеваниям печени, острым заболеваниям мошонки, желудочно-кишечным кровотечениям, злокачественным новообразованиям, хирургической инфекции, результаты которых отражены в научных статьях в различных медицинских изданиях.

Ирина Николаевна выполняет операции и манипуляции различной степени сложности.