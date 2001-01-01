  1. Главная
Боролис Ирина Николаевна
Боролис Ирина Николаевна

Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, педиатрия, 2001 г. окончания
  • Клиническая интернатура на кафедре детских хирургических болезней ВГМУ, 2001 - 2002 гг.
  • Клиническая ординатура на кафедре детских хирургических болезней ВГМУ, 2002 - 2004 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Работа на кафедре детских хирургических болезней ВГМУ под руководством профессора Шапкина В.В., 2004 - 2008 гг.
  • Хирург отделения экстренной хирургии, 1 детская городская клиническая больницы, 2008 - 2010 гг.
  • Детский хирург, детским уролог-андролог, медицинский центр «George», с сентября 2010 г.
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Хирург
