Бородина Наталья Борисовна
Бородина Наталья Борисовна
Психолог
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии
ТГМУ, Профессиональная переподготовка "Клиническая психология", с 2016 г. по настоящее время
Курсы повышения квалификации
Программа "Семейное консультирование: принципы, методы, формы", 2012 г.
Базовый курс по интегративной системной семейной психотерапии (консультированию), Институт Интегративной Семейной Терапии (г. Москва), 2012 г.
Курс "Основы телесно-ориентированной психотерапии в практической деятельности психолога", 2012 г.
"Интегративная психотерапия сексуальных проблем в супружеской паре", 2012 г.
"Психологическая помощь при супружеских дисгармониях и сексуальных дисфункциях", 2013 г.
Практический семинар "Провокативная психотерапия", 2014 г.
Образовательная программа "Перинатальная психология и психология родительства. Теория и практика.", 2014 г.
Обучающий семинар "Арт-Терапия: Многообразие подходов", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Консультативный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ)
Член Российской Арт-Терапевтической Ассоциации
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
