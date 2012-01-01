  1. Главная
Бородина Наталья Борисовна
Психолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии
  • ТГМУ, Профессиональная переподготовка "Клиническая психология", с 2016 г. по настоящее время
Курсы повышения квалификации
  • Программа "Семейное консультирование: принципы, методы, формы", 2012 г.
  • Базовый курс по интегративной системной семейной психотерапии (консультированию), Институт Интегративной Семейной Терапии (г. Москва), 2012 г.
  • Курс "Основы телесно-ориентированной психотерапии в практической деятельности психолога", 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Консультативный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ)
  • Член Российской Арт-Терапевтической Ассоциации
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Консультация взрослых
Психолог
По запросу
