Бородай Светлана Витальевна
Бородай Светлана Витальевна
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
