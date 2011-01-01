Врачи
Борисюк Сергей Николаевич
Борисюк Сергей Николаевич
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 45 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология" 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
