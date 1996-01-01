  1. Главная
Борисова Нина Андреевна
Борисова Нина Андреевна

Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • АГМИ, лечебное дело, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • «Рефлексотерапия», ВГМУ, 1990 г.
  • «Аурикулярная рефлексотерапия», ВГМУ,1993 г.
  • «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии», ВГМУ, 1996 г.
Еще 6
Опыт работы
  • Врач анестезиолог, ГКБ №2, 1979 г.
  • Акушер-гинеколог, МУЗ 4 р/д женская консультация, с 1979 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
