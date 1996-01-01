Врачи
Борисова Нина Андреевна
5.1
7
Борисова Нина Андреевна
Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
АГМИ, лечебное дело, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
«Рефлексотерапия», ВГМУ, 1990 г.
«Аурикулярная рефлексотерапия», ВГМУ,1993 г.
«Актуальные вопросы акушерства и гинекологии», ВГМУ, 1996 г.
«Рефлексотерапия при заболеваниях внутренних органов», ВГМУ, 1998 г.
«Избранные вопросы акушерства и гинекологии в женской консультации», ВГМУ, 2002 г.
«Рефлексотерапия при заболеваниях внутренних органов», ВГМУ, 2003 г.
«Экстрагенитальная патология и беременность», ВГМУ, 2005 г.
«Избранные вопросы акушерства и гинекологии», ВГМУ, 2007 г.
«Рефлексотерапия при заболеваниях внутренних органов», ВГМУ, 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач анестезиолог, ГКБ №2, 1979 г.
Акушер-гинеколог, МУЗ 4 р/д женская консультация, с 1979 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Владивостокского родильного дома №4
пр-т Острякова, 6
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
7 отзывов
Запись по телефону
