Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Борисова Елена Леонидовна
6.0
0
Борисова Елена Леонидовна
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Аквер
Владивосток, ул. Херсонская, 4
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Коробкин
Андрей Александрович
Стоматолог-ортопед
7.2
4
Записаться
Зайнуллов
Дмитрий Владимирович
Стоматолог-ортопед
,
Главный врач
6.6
2
Записаться
Семченко
Данил Владимирович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
10
16
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...