Борисенко Ольга Викторовна
6.0
0
Борисенко Ольга Викторовна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 53 года
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1968 окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Оториноларингология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Комсомольская, 7
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
